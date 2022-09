Por Daniel Corujo

Horas antes de viajar a Bolonia para disputar la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis, que se desarrollarán entre el 13 y el 18 de septiembre en The Unipol Arena de Bolonia, Italia, el equipo argentino de Copa Davis tuvo su despedida formal en el Tenis Club Argentino, con la presencia del equipo completo y del presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri.

El conjunto nacional que va a Italia es Diego Schwartzman, Francisco Cerúndolo, Sebastián Baez y la experimentada dupla formada por Horacio Zeballos y Maximo Gonzalez.

El titular de la AAT señaló que “Está siendo un gran año a nivel masculino, femenino y junior. Los resultados están a la vista. Nos espera un gran futuro”, comentó.

Por su parte, el capitán Guillermo Coria mostró su entusiasmo previo al debut: “Venía contando los días para que llegue el viaje a Italia. El equipo está muy bien, los jugadores están muy bien. Tenemos que dejar a Argentina donde se merece, en los cuartos de final”.

Schwartzman, raqueta Nº1 del equipo albiceleste y uno de los más experimentados del equipo, comentó: “La Legión, cuando era chico, era importante para tener tantas ganas de jugar la Copa Davis, por eso siempre digo que sí. Por momentos lo hice mejor, por momentos peor, pero es parte del aprendizaje. Me encanta trabajar en grupo”.

“Estamos acostumbrados a jugar de visitante, por eso no es un tema la localía de Italia. Estamos para apoyarnos entre todos y tirar para adelante, más allá de quién juegue. Me siento muy bien físicamente, no fue nada grave lo del final de la gira”, comentó Sebastián Baez, quien fue convocado por segunda vez al equipo nacional.