Copa Argentina: Gimnasia de Chivilcoy-Boca "será un partido histórico para nuestra ciudad"

El presidente de Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy Juan Ignacio Rimola conversó con el equipo de Pasión Nacional por los resultados del sorteo de la Copa Argentina 2026. Cada uno de los 64 equipos participantes ya conoce a su rival para los 32avos. de final (primera ronda del torneo). Gimnasia de Chivilcoy, del Federal A se enfrentará con Boca Juniors.

"Está el club entero muy contento por esta noticia. Aquí tenemos 500 socios y la disciplina más importante es el fútbol. Tuvimos un muy buen año y clasificamos para la Copa Argentina", expresó.

"Tenemos un plantel de jugadores profesionales en su totalidad. Queremos arrancar la pretemporada a mitad de enero, pero estamos esperando la confirmación de la fecha", agregó.