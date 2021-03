Cooperativistas y monotributistas exigen mejoras salariales

Trabajadores y trabajadoras cooperativistas y monotributistas de la localidad, desde la semana pasada, se encuentran en el edificio municipal, reclamando por mejoras salariales. Respecto a esto Nacional Chos Malal mantuvo contacto con Enzo Castro cooperativista que estuvo presente en la manifestación.

En este sentido, manifestó que aun no han recibido por parte del ejecutivo municipal, respuestas respecto al pedido de planta permanente y contrato que cumpla con el mínimo vital y móvil, desde diciembre del año pasado. “Si nos siguen diciendo que no, seguiremos tomando medidas de fuerza incluso hasta peores” expresó Castro y luego agregó que toda la comunidad de Chos Malal sabe la situación crítica que están viviendo.

Por otro lado, entablamos comunicación con Juan Carlos Olave, secretario de Gobierno municipal quien por su parte manifestó que dependen en su mayoría de la co-participación, y recaudación propia del municipio para el pago de las y los trabajadores, sobretodo para el funcionamiento de la parte administrativa. Asimismo dijo que se aporta a la cooperativa un monto que luego es repartido entre los socios. “Mientras más ingresan, menos plata recibe el socio de la cooperativa”. expresó Olave y agregó que la situación económica no es la mejor no solo para Chos Malal si no que también para todo el país.