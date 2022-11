Convocatoria de la marcha por el 25 "N" este domingo en Puerto Tirol

El militante de la diversidad de Puerto Tirol, disidente y feminista, se refirió a la convocatoria de la marcha del próximo domingo en la localidad de Puerto Tirol prevista para las 17 : " si venimos trabajando con las feministas, con el frente de mujeres Nacional y Popular y surgió esto de realizar la marcha en conjunto y estamos expectantes de cómo se va a dar todo. Es la segunda marcha que hacemos en el año, la primera fue en julio. Entendemos que Puerto Tirol es una ciudad y es bastante grande y me hacía ruido que no se haga nada y no se impulse, yo milito desde hace 3 años en La Cámpora y desde ahí fueron mis mismos compañeros los que me impulsaron. Hicimos un trabajo de hormiga, con una marcha frustrada, y luego este año se nos dio y estuvo muy linda" resaltó.

