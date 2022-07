Convocaron a hacer un paro de compras ante las subas de precios

Ante la escalada de precios en los supermercados, la ONG FODECUS (Federación de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios) realizó esta mañana una protesta con una modalidad particular. “Hoy desde las 8 y hasta las 12 se hace un paro de compras. El motivo fundamental es el alto costo de los alimentos de la canasta básica, la falta de exhibición de precios y productos a vences y también la falta de cumplimiento de los Precios Cuidados. Dicen que no hay desabastecimiento, pero sí hay porque ponen en góndola artículos de segunda y tercera marca y te lo cobran como si fuera de primera. Es tremenda la situación del consumidor tucumano con el abuso de los formadores de precios y por eso este paro de compras, para demostrar nuestro desacuerdo con las cadenas de supermercados que no cumplen lo que firman”, se quejó José García, titular de la ONG FODECUS.

DESCARGAR