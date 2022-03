Convocaron a audiencias públicas por el precio del boleto del transporte

“Serán el 8 y 11 de abril en Resistencia y Barranqueras, excelentes oportunidades para que la ciudadanía exprese su punto de vista sobre el tema y nosotros participaremos para dar a conocer la preocupación que tenemos que es mucha porque ya son varios los aumentos registrados y que este no es el momento de tener otro incremento. Vemos con mucha preocupación la calidad del servicio que se presta, algunas empresas lo mejoraron pero otros no lo hicieron y el servicio no es bueno. Quienes lo deseen pueden inscribirse ingresando a la página de esta defensoría ”, expresó el Defensor del Pueblo del Chaco.

