Convocan a una movilización "por una Corte que garantice justicia social"

Diversas organizaciones sociales convocaron para el martes a una movilización al Palacio de Tribunales bajo la consigna "Por un por judicial que se parezca a su pueblo y por un pueblo con justicia". La Central de los Trabajadores Argentinos Autónoma de la Capital y la CTA de los Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires llamaron a marchar y recordaron que "pasaron 20 años de la movilización a la Corte de Justicia de la mayoría automática".

“Es una movilización que manifiesta el descontento popular con la Corte Suprema que no tiene una perspectiva de género, que se auto votan y sólo dan entrevistas con determinados medios de comunicación. Un poder del Estado y Republicano no puede tener un poder judicial que pretenda gobernar con este poder real”, destacó Natalia Salvo, docente de las universidades nacionales de Buenos Aires (UBA) y de José C. Paz (UNPAZ), participante activa de la citación

“Ocho de cada diez argentinos no creen en este poder judicial", expresó. "Ante el descrédito y falta de legitimidad, convocamos a movilizarnos por una corte más interseccional, por un Poder Judicial que se parezca más a su pueblo y garantice una mayor justicia social".