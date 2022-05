Convocan a una marcha por la democratización de la Justicia

“Se realizará el 5 de mayo a las 17 en el mástil principal de nuestra ciudad en Av. 9 de Julio y Güemes, porque necesitamos una justicia que no se asuma como el único poder del Estado, pretendiendo una hegemonía que no le corresponde. Esta es una Corte que no está a la altura de las circunstancias. Necesitamos que haga lo que corresponde y represente los intereses de los más desposeídos”, dijo el integrante de Justicia Legítima Chaco.

