Convocan a participar en un concurso fotográfico sobre la identidad porteña

El Banco Ciudad lanza una nueva edición de su concurso de fotografía "Gente de mi ciudad", que invita a fotógrafos aficionados y profesionales, como así también a cooperativas y asociaciones civiles cuyo objeto sea la producción fotográfica, a presentar fotos específicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que divulguen aspectos y costumbres sociales que muestren distintas facetas de la identidad porteña.

Hasta el 30 de septiembre inclusive, se podrán ingresar las obras de manera online en: http://www.concursogentedemiciudad.com

Desde hace 27 años, esta iniciativa de promoción cultural busca estimular la creatividad, propiciar las producciones artísticas independientes, divulgar aspectos y costumbres sociales, y promover la difusión y conservación del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

En el proceso de selección de las obras de esta nueva edición interviene un jurado del que forman parte el fotógrafo Facundo Zuviría, la artista Cecilia Szalkowicz, el curador y artista Francisco Medail, y la directora general de Museos y Casco Histórico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Helena Ferronato.

El concurso contempla dos instancias de pre-selección, y luego la selección final, donde se eligen las obras ganadoras para los 3 premios adquisición, más otras 17 fotografías seleccionadas.

A partir de ese momento, se abre una votación a través del portal para que el público elija, entre las obras preseleccionadas no elegidas por el jurado, la mención especial “Gente de mi Ciudad”.

La participación es totalmente gratuita y para concursar se deben presentar hasta dos obras en color o en blanco y negro, en las cuales debe haber al menos una persona en cada fotografía.

Además, se requiere precisar la ubicación geográfica de la toma: barrio, localidad o espacio público.

Se admitirán fotografías tomadas a partir de medios analógicos o digitales; y podrán realizarse ajustes propios del revelado digital y recortes moderados, pero no se admitirán fotomontajes.

Al final del concurso, se realizará una muestra presencial de las obras ganadoras en el Museo Benito Quinquela Martín en el barrio de La Boca.

Los trabajos galardonados con los premios adquisición pasarán a formar parte del patrimonio artístico permanente del Banco Ciudad.