Convocan a participar de la “carrera solidaria más grande del mundo”

Con el objetivo de transformar el deporte en una acción solidaria, la 11° edición de la Bimbo Global Race se celebrará el próximo 13 de septiembre en el barrio porteño de Palermo.

Bajo esta premisa, la empresa Grupo Bimbo donará al Banco de Alimentos 20 rebanadas de pan por cada inscripto.

“Creemos en la fuerza de las acciones colectivas y en que cuando trabajamos juntos por un bien común, suceden cosas extraordinarias”, expresó José Zavalía Lagos, gerente general de Grupo Bimbo, durante el lanzamiento.

La Bimbo Global Race se lleva a cabo simultáneamente en más de 20 países y Argentina está posicionada como uno de los de mayor participación.

La “carrera con causa más grande del mundo” ya lleva acumuladas más de 30 millones de rebanadas entregadas a nivel mundial desde su creación.

“Por eso decimos que en esta carrera ganamos todos: quienes corren, quienes ayudan y quienes reciben”, agregó Zavalía Lagos.

Tras haber donado más de 213.000 rebanadas de pan en la Argentina el año pasado, el objetivo para este nuevo encuentro es superar las 260.000.

“Buscamos generar un espacio familiar donde personas de todas las edades puedan reunirse y conectar con los valores solidarios y sociales”, completó Zavalía Lagos.

La carrera cuenta con el apoyo de autoridades gubernamentales, deportistas y figuras del espectáculo, quienes destacaron la importancia del deporte no solo para la salud individual, sino también para la integración de la familia y el bienestar de la comunidad.

Quienes deseen sumarse a esta causa en familia, pueden hacerlo en el sitio web oficial bimboglobalrace.com.ar en los formatos de 3k, 5k y 10k, así como en la versión 1k Kids.