Convocan a correr para concientizar sobre la salud masculina

Una nueva edición de la Carrera Celeste, la prueba de running que promueve la prevención del cáncer de próstata y la salud masculina, se realizará el domingo 15 de noviembre en Vicente López.

Organizada por el Servicio de Urología del Hospital Durand, con el apoyo del Club de Corredores, la competencia tendrá distancias de 10 y 3 kilómetros, con el inicio y llegada en R.R. Alfonsín y Laprida, en el Vial Costero.

Este evento, que cuenta con el apoyo de la Sociedad Argentina de Urología, la Asociación Argentina de Oncología Clínica y Lalcec, es un acto solidario y benéfico, destinando lo recaudado al Hospital Durand.

La Carrera Celeste es una invitación a visibilizar la lucha contra el cáncer de próstata y a promover la importancia de los controles médicos regulares en los hombres.

Nació en 2024 de la mano del Servicio de Urología del Hospital Durand, con el objetivo de lograr que los hombres tomen conciencia de la importancia de los controles preventivos.

En Argentina, más del 40% de los casos de cáncer de próstata se diagnostican en etapas avanzadas con metástasis, una cifra que podría reducirse a 5% con chequeos regulares.

La carrera busca derribar los estigmas asociados a la salud masculina y promover una "conciencia urológica" similar a la que existe en la salud femenina.

La carrera ofrece dos distancias: 10 kilómetros, competitiva, para corredores con experiencia; y 3 kilómetros, participativa, para quienes quieran sumarse a la causa caminando o corriendo a un ritmo más tranquilo.

Es la primera carrera de su tipo en Latinoamérica y se ha consolidado como un evento que trasciende lo deportivo para convertirse en un acto de concientización y solidaridad.

Es una oportunidad para correr con propósito, para sentir que cada paso contribuye a derribar tabúes y a salvar vidas.