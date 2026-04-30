Convocan a corredores a celebrar el Día de Europa, con un fin solidario

Con un circuito de tres distancias por los Bosques de Palermo, la Unión Europea-Buenos Aires Run convoca a los atletas de elite y corredores aficionados.

Organizada por ILoveRunn y la Delegación de la Unión Europea en Argentina, se prepara para vivir su Edición Dorada el domingo 10 de mayo en los Bosques de Palermo.

Bajo el lema "Corremos juntos, ganamos todos", la carrera conmemora el Mes de Europa promoviendo valores de integración, solidaridad y trabajo en equipo.

Como en cada edición, el evento tendrá un fin solidario: un porcentaje de lo recaudado será destinado a la Fundación PUPI -liderada por el exfutbolista argentino Javier Zanetti- para fortalecer sus programas de educación y salud, para niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.

Esta edición elevará el nivel técnico con la participación de más de 50 atletas de elite, incluyendo a los olímpicos Joaquín Arbe y Eulalio “Coco” Muñoz, y a los campeones nacionales Laureano Rosa y Alan Niestroj.

La competencia contará con distancias diseñadas para distintos niveles: 15K y 7K competitivos, que largarán a las 8, y una correcaminata familiar de 3 kilómetros que comenzará a las 9.30, desde Dorrego y Av. Figueroa Alcorta en los Bosques de Palermo.

Además de la carrera, la comunidad podrá disfrutar de diferentes actividades para la familia: El parque se ambientará como una gran kermés al aire libre, con juegos y propuestas recreativas.

Allí también funcionará la Feria Gastronómica del Gobierno de la Ciudad, con propuestas culinarias de diferentes países de la Unión Europea.

El compromiso con el medio ambiente se refleja en la remera oficial, confeccionada con un alto porcentaje de tejidos técnicos de material reciclado.

Su diseño integra íconos de la Ciudad de Buenos Aires con los nombres de los 27 países de la Unión Europea, simbolizando la fraternidad que une a ambas regiones.

“Nuestra meta no solo es cruzar el arco de llegada, sino generar un impacto real, confirmando que la excelencia deportiva y el compromiso social pueden correr de la mano”, comentó Adrián “Roni” Gluck, director de ILoveRunn.