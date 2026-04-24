Convocan a celebrar a la fugazzeta en La Boca

El festival gastronómico Fugazzeta Fest, que celebra a la fugazzeta y recorre la historia de la pizza porteña, se realizará el 23 y 24 de mayo en el predio de Del Valle Iberlucea 1001, barrio de La Boca.

Con entrada libre y gratuita, durante ambas jornadas, de 12 a 18, seis pizzerías que forman parte de la identidad gastronómica de Buenos Aires ofrecerán fugazzeta, fugazza, fainá y especialidades.

Además, habrá cerveza, vermú, soda en sifón, gaseosas, opciones dulces y café, en un espacio ubicado a pasos de Caminito y La Bombonera.

Fugazzeta Fest es organizado por Jorge D'Agostini -autor de La Boca, pizza, cocina, identidad- junto a Grupo Caminito de Almacén Porteño y Levadura Productora, con el acompañamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa busca visibilizar, reivindicar y celebrar a la fugazzeta como patrimonio gastronómico, y reforzar el vínculo entre La Boca, la comida callejera y la historia de la pizza en Argentina.

"Es volver a ubicar a La Boca como un territorio clave dentro de la cocina porteña y homenajear y honrar a los primeros vendedores callejeros que iniciaron esta tradición", señala D’Agostini.

Con proyección a futuro, Fugazzeta Fest apunta a consolidarse como una cita anual dentro de la agenda cultural y turística de Buenos Aires.

Además, se presenta el Circuito Pizzero, un recorrido por locales del barrio para descubrirlo a través de su gastronomía y sus espacios más representativos como Caminito, el Museo Benito Quinquela Martín y La Bombonera.

Acompañan esta primera edición Speddy, Molinos Chacabuco, Oliovita, Ivess, Sinteplast, Kiricocho, La Fuerza, Quilmes y Pepsi.