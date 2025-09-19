Convivencia: ¿En qué consiste la separación nocturna y por qué crece esta tendencia?

La psicóloga Analía Serventi, en diálogo con Viva la Pepa, explicó que cada vez más personas optan por descansar en espacios distintos, buscando mejorar la convivencia y el bienestar emocional.

Según expertos, esta práctica desafía mitos y fortalece la relación de manera inesperada. Serventi aseguró que "dormir en habitaciones separadas fue durante mucho tiempo un tema sensible y hasta tabú dentro de la vida en pareja. Para algunos,la imagen de dos personas compartiendo la cama representa la intimidad y la fortaleza del vínculo, pero eso siempre no fue así, y hoy en día esa tendencia está regresando".

¿En qué consiste la separación nocturna y por qué crece esta tendencia?

Es la decisión consensuada de una pareja de dormir separados, ya sea en camas individuales dentro de un mismo dormitorio o en habitaciones distintas. Aunque muchos asocian esta elección con un signo de crisis o distanciamiento, quienes la ponen en práctica destacan sus efectos positivos tanto para la salud como para la relación de pareja.