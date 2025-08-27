Conversamos con LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel en la Base Antártica Esperanza

El equipo de Viva la pepa mantuvo una charla vía zoom con la Cabo Principal de la Armada Melina Martínez y con Verónica Vaca, integrantes del grupo de mujeres que hacen cada fin de semana el programa “Sonidos de la Antártida” todos los sábados de 12 a 13 desde la emisora nacional en el continente blanco.

La charla pasa por las inclemencias del tiempo, con 26 grados bajo cero de temperatura, hasta las verduras que provienen de su "módulo hidropónico" que se utilizan todo el año en la Base y las diversas actividades que realizan en la base.

Los chicos en la escuela, la vida familiar y los estudios científicos, son algunas de las cosas que las chicas cuentan en la conversación y que forman parte de su vida diaria.

La Campaña anual 2025 que se llevará a cabo hasta fines de este año, mantiene en la Antártida a casi 500 argentinos distribuidos en 7 bases permanentes y 6 temporarias, lo que constituye, por parte de nuestro país, en la permanencia ininterrumpida más larga de la historia en el continente antártico.