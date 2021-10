Continuano a calare i casi di Covid-19 in Argentina

Lunedì 18 ottobre il Ministero della Salute ha informato che sono stati riportati soltanto 912 nuovi casi di coronavirus. Il numero totale di casi positivi sale dunque a 5.264.305 fin dall'arrivo della pandemia al paese, nel mese di marzo dello scorso anno.

Secondo l'organismo, l'Argentina occupa il nono posto fra i paesi con più pazienti infetti, dopo l'Iran che ne registra 5.796.659.

È stato informato che sono decedute 38 persone per coronavirus in tutto il paese. In questo modo, l'Argentina registra 115.704 morti ed occupa il 13esimo posto a livello mondiale per quanto riguarda il numero totale di decessi, dopo la Francia che registra 117.306 morti.