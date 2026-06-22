Monitoreo y recorridos preventivos para evitar la reactivación de los incendios en Cafayate

Los incendios forestales que afectan la provincia de Salta mantienen en alerta a las autoridades provinciales y nacionales, que continúan desplegando recursos humanos y materiales para contener el avance del fuego y minimizar los daños ambientales en Cafayate. Las tareas se desarrollan de manera coordinada entre organismos provinciales y equipos especializados enviados por el Gobierno nacional.

Santiago Hardie, director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dialogó con Nico Yacoy en el programa Primer Round por Radio Nacional y brindó detalles sobre el operativo de asistencia que la Nación puso en marcha para colaborar con las autoridades salteñas en el combate de los incendios en Cafayate.

"Redoblamos esfuerzo, sumamos más gente y otro medio aéreo. Estamos trabajando con la provincia y esperamos que hoy tengamos mejor meteorología", expresó.

Según explicó, el trabajo conjunto busca fortalecer la capacidad de respuesta ante una situación que demanda una importante movilización de recursos técnicos y logísticos.

"El incendio venía contenido hasta el viernes que hubo viento zonda y eso hizo que el incendio tomara fuerza, con una propagación muy fuerte", señaló Hardie.

En ese marco, la Agencia Federal de Emergencias desplegó en la provincia dos aviones hidrantes turbohélice con capacidad para transportar más de 3.000 litros de agua por carga. Estas aeronaves realizan tareas de apoyo aéreo para los brigadistas que combaten los focos activos desde tierra, permitiendo intervenir en sectores de difícil acceso y reducir la intensidad de las llamas.

Además del apoyo aéreo, fueron enviados combatientes pertenecientes a la Brigada Nacional Centro, quienes operan con vehículos 4x4 especialmente acondicionados para desplazarse en terrenos complejos. El equipamiento incluye motobombas, herramientas especializadas para el combate de incendios forestales, sistemas de comunicación y elementos de seguridad destinados a las tareas operativas.

La asistencia también contempla el trabajo de equipos técnicos encargados de elaborar informes meteorológicos y realizar un seguimiento permanente de las condiciones climáticas. Estos análisis resultan fundamentales para anticipar cambios en el comportamiento del fuego y planificar las estrategias de intervención en las áreas afectadas.

"Todavía no está determinado el origen del incendio pero se está investigando para tratar de esclarecerlo", manifestó el director ejecutivo de la AFE.

La Agencia Federal de Emergencias fue creada con el objetivo de coordinar la respuesta nacional frente a situaciones de emergencia y desastres naturales, articulando recursos de distintos organismos del Estado. Su intervención permite reforzar las capacidades provinciales cuando la magnitud de los eventos requiere asistencia adicional.

Las condiciones meteorológicas registradas durante las últimas semanas, caracterizadas por escasas precipitaciones, altas temperaturas y presencia de vientos en distintas regiones del país, incrementaron el riesgo de incendios forestales y obligaron a reforzar las tareas de prevención y monitoreo.

Por otra parte, el jefe de Bombero de la provincia de Salta, Gabriel Domingo, en diálogo con Segundo Round, dijo que "la Brigada Forestal de Salta fue la primera en intervenir. Creíamos que para el día miércoles, de la semana pasada, la situación estaba controlada, pero la llegada de nuevas ráfagas de vientos reavivó varios focos ígneos. Igual, en líneas generales, la situación está controlada".

Domingo, además, remarcó que "ya está habilitada la circulación por la localidad de Cafayate. Prácticamente la situación es normal".