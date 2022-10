“Continúan las jornadas frescas con muy buen tiempo”

“Primero quiero decir que hay que estar muy atentos a las fuentes que brindan información meteorológica pues no siempre son confiables y sugerimos que se verifiquen para no crear alarmas infundadas, hay que chequearlas especialmente con la página del Servicio Meteorológico Nacional. En lo meteorológico tenemos días muy lindos, con mañanas frescas pero la tarde será calurosa, lo mismo para este viernes 14, con vientos del sudoeste con máximas de 29 y 30 grados. El fin de semana no tendrá precipitaciones, habrá aumento de nubosidad, viento del este con mínima de 15 y máxima de 30, similares condiciones tendrá el domingo. Para la semana que viene no se preven cambios muy fuertes en la temperatura pero sí algo de inestabilidad en el comienzo de semana, especialmente entre el lunes y martes”, dijo el observador meteorológico de superficie.

