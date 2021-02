Continúa la vacunación a adultos mayores en Ciudad Cultural con turno

Dr. Agustín Labarta indicó que “Estamos en el proceso de vacunación de los adultos mayores, luego de un problema por el temporal en el que tuvimos que suspender unos momentos, se volvió a la normalidad. Están pasando grupos de 20 personas de acuerdo a la terminación del DNI. Es muy importante que estén registrados en el sistema, caso contrario el sistema no lo tiene como posible vacunado, por lo tanto pedimos que no vengan porque si no están registrados no van a ser vacunados. Necesitamos el registro para dar esa información a la comunidad”.

DESCARGAR