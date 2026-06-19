Ampliaron hasta San Clemente la búsqueda de los cinco pescadores

La búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata continúa con un amplio despliegue de recursos por aire, agua y tierra. A casi una semana de la desaparición de la embarcación deportiva "Chamigo-Ho", las autoridades mantienen los rastrillajes en una extensa zona del estuario sin que hasta el momento se hayan encontrado rastros de la lancha ni de sus ocupantes.

José Vanzato, comandante mayor de los Bomberos Voluntarios de Chascomús, dialogó con el equipo de Korol en el aire sobre el operativo que involucra a distintas fuerzas de seguridad y rescate. El trabajo se desarrolla de manera coordinada con la Prefectura Naval Argentina, bomberos de diferentes jurisdicciones, guardavidas y equipos especializados que participan de la búsqueda en una amplia franja costera.

"Hay muchas hipótesis, todavía no tenemos nada. Solo se sabe que salieron cinco personas en una embarcación y después hubo un mínimo contacto telefónico por celular. No hay ningún indicio ni a qué lugar fueron", expresó.

Además, señaló que los cinco pescadores desaparecidos tienen "mucha experiencia, de muchos años de hacer lo mismo, por eso no se entiende qué pudo haber sucedido".

Los cinco hombres desaparecieron el domingo pasado luego de zarpar desde la zona de Hudson para realizar una jornada de pesca deportiva. La embarcación debía regresar durante la tarde, pero al no volver se activó el alerta que dio origen al operativo de búsqueda. Los tripulantes fueron identificados como Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli.

Según informaron las autoridades, la búsqueda abarca un área aproximada de 60 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho y se ha extendido hacia las costas de Berisso y Ensenada. También participan aeronaves que sobrevuelan la zona y embarcaciones que recorren distintos sectores del río en procura de localizar algún indicio que permita orientar la investigación.

Uno de los aspectos que más llama la atención de los investigadores es que la embarcación contaba con los elementos de seguridad exigidos para la navegación y que varios de los ocupantes tenían experiencia en este tipo de actividades. Sin embargo, hasta el momento no se logró determinar qué pudo haber ocurrido durante la travesía.

La Prefectura Naval mantiene abiertas distintas hipótesis mientras continúa el operativo, que es seguido con preocupación por familiares y allegados de los desaparecidos. Las tareas se concentran tanto en el espejo de agua como en distintos sectores de la costa bonaerense, donde se busca cualquier elemento que permita reconstruir los movimientos de la embarcación.

Mientras avanzan los rastrillajes, las familias de los pescadores mantienen la expectativa de obtener novedades y siguen de cerca cada instancia del operativo, que moviliza a numerosos rescatistas en una de las búsquedas más importantes desarrolladas en los últimos tiempos en el Río de la Plata.