Continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, una pareja de jubilados que habían iniciado la relación hacía poco tiempo, salieron de viaje hace una semana, rumbo a la ciudad de Camarones, y no volvieron a comunicarse con sus familiares. Su camioneta fue hallada abandonada en una zona remota y de difícil acceso.

La hija de Pedro, Gabriela Kreder, en diálogo con Nunca es Tarde, contó que “nunca llegaron al lugar donde iban. La camioneta, que estaba cerrada, la encontraron en un zanjón”.

Los últimos rastros de la pareja se perdieron cerca de las 09:50 del sábado 11 de octubre, cuando su camioneta fue captada saliendo de Caleta Córdova, en la zona norte de Comodoro Rivadavia.