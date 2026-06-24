Continúa la búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

La búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata continúa movilizando a fuerzas de seguridad, equipos de rescate y familiares, que siguen esperando novedades sobre el paradero de los tripulantes de la embarcación deportiva "Chamigo-Ho", desaparecida tras zarpar desde la costanera de Hudson para una jornada de pesca recreativa.

Hugo Vicicconte, acuicultor, integrante de Guardianes de la Pesca y referente vinculado a la actividad pesquera, dialogó con el equipo de Korol en el aire sobre el caso y analizó algunos aspectos relacionados con la seguridad náutica. El especialista remarcó la necesidad de extremar las medidas de prevención en toda salida al agua, especialmente en ámbitos tan exigentes como el Río de la Plata.

"Se cometió un error gravísimo de haber salido con una embarcación totalmente comprometida. De ahí salen embarcaciones que no cumplen el rol, nadie asienta nada que entran o salen al río, ahí hay responsables", manifestó.

En ese sentido, consideró que la capacidad operativa de una embarcación, la distribución de peso, el estado meteorológico y la experiencia de los navegantes son factores que deben evaluarse antes de cada salida.

La embarcación partió el domingo 14 de junio desde Hudson y no regresó al punto de partida, lo que motivó la denuncia de sus familiares y la inmediata activación de un amplio operativo de búsqueda. Desde entonces, la Prefectura Naval Argentina mantiene rastrillajes por aire, agua y tierra en una extensa zona comprendida entre Buenos Aires, Berisso, Ensenada y sectores del Río de la Plata.

Según la información difundida por las autoridades, la lancha contaba con elementos de seguridad como chalecos salvavidas, sistema GPS, radio VHF y bengalas. Sin embargo, hasta el momento no se logró establecer qué ocurrió con la embarcación ni con sus cinco ocupantes. La causa permanece bajo investigación judicial mientras continúan las tareas de búsqueda.

Mientras tanto, Prefectura Naval continúa desplegando guardacostas, embarcaciones menores, medios terrestres y aeronaves para intentar localizar a los desaparecidos. En las tareas también participan bomberos especializados en rescate acuático y equipos de apoyo coordinados desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.