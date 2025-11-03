Continúa el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco

Este lunes continúa en Chaco el juicio por jurados contra el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, en una audiencia que se anticipa decisiva por la declaración de testigos y peritos vinculados a la investigación. Entre ellos, se espera la continuidad del testimonio de Gloria Romero, madre de la joven asesinada, y la comparecencia de un amigo identificado bajo el seudónimo “Papa”, quien cuenta con identidad reservada.

Gustavo Briend, abogado de la familia de Cecilia Strzyzowski, dialogó con Creer o reventar explicó que esta etapa del proceso resulta fundamental porque aportará nuevas pruebas técnicas y testimonios directos que podrían reforzar las hipótesis de la fiscalía.

Según la información judicial, también prestarán declaración la psicóloga de la víctima, María Eugenia Álvarez Piccilli; la perito informática del Gabinete Científico Judicial, Carolina Pasarelo; el médico forense Carlos Manuel Zárate; y dos empleadas del matrimonio Sena, Melani Macksimchuk y Rita Alejandra Romero, quienes estuvieron con César Sena —principal acusado— la tarde del 2 de junio de ese año.

César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, son los tres imputados principales del caso. Él enfrenta cargos como autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, mientras que sus padres están procesados como partícipes primarios. También se encuentran acusados por encubrimiento agravado cuatro colaboradores de la familia: Fabiana González, José Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso.

Las primeras jornadas del juicio, desarrolladas el viernes pasado, estuvieron marcadas por las declaraciones de la madre y la abuela de Cecilia, quienes relataron los últimos momentos que compartieron con la joven antes de su desaparición. Ambas insistieron en la búsqueda de justicia y en la necesidad de que el caso sirva como símbolo frente a la violencia de género en la Argentina.

Los investigadores sostienen que Cecilia Strzyzowski fue asesinada en la vivienda de los Sena en Resistencia y que su cuerpo habría sido incinerado en un predio rural de la familia. Si bien durante la investigación se hallaron restos óseos en el río Tragadero, el estado de los mismos impidió obtener material genético atribuible a la víctima.

El proceso judicial, que concentra la atención pública en todo el país, continúa avanzando con el testimonio de los peritos y testigos que podrían definir la responsabilidad penal de los acusados en uno de los casos más conmocionantes de los últimos años.