Continúa el juicio por delitos de lesa humanidad en el ex D2

Paula Ferreira Ruiz, integrante del Colectivo Juicios Mendoza comentó en el programa Hasta que den las 12 por qué se realiza este juicio y qué ocurrió en el edificio ubicado en la ciudad de Mendoza.

“Las víctimas son más de 300, entre ellas hay muchos casos de desaparición y asesinatos” aclaró Ferreira Ruiz y completó que “respecto de los imputados, originalmente eran 28”.

Por otra parte, la militante por los derechos humanos, recordó que una característica de estos juicios es que “son muy largos porque tenemos audiencias bastante espaciadas en este momento, lo que hace que los juicios se extiendan demasiado y se produce un fenómeno conocido como la impunidad biológica”.

Ferreira Ruiz explicó que las demoras tienen que ver con muchos factores, por ejemplo “el uso de la sala, así como también la gran cantidad de juicios. Los organismos de derechos humanos han reclamado esto pero obviamente celebramos que se sigan haciendo estos juicios por delitos de lesa humanidad. Este es el número 13”.

Finalmente, la joven comentó que se han realizado muchas inspecciones oculares en el ex D2. “Ahora se volvió a hacer porque en los testimonios una testigo habló de una celda de la que no se tenía constancia. Habló de una celda en la que no podía siquiera sentarse”.

