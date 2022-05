Continúa el conflicto entre el poder Ejecutivo y Legislativo

En este caso, la situación afecta directamente a jubilados municipales de ésta localidad, quienes no se encuentran percibiendo el aumento de las escalas salariales.

En comunicación con la Radio Pública, la Concejal Isabel Gatica, informó sobre la situación y las acciones que se llevan a cabo desde el Poder Legislativo para dar respuestas sobre el asunto.

El pasado martes, se reunió el cuerpo de concejales con los jubilados y jubiladas, para explicar y dar a conocer las acciones que ellos llevan a delante desde su deber, “nosotros explicamos a los jubilados, que no es que nosotros no aprobamos el aumento, sino que se nos ha vetado varios ítems y en particular el del aumento a los concejales activos, siendo que así tampoco se les aumentará el sueldo a quienes se hayan jubilado siendo concejales” manifestó la Edil.

Por otra parte, resaltó: “nosotros realizamos una sesión extraordinaria el día sábado para que se enviara de manera urgente la documentación al Ejecutivo para que alcanzaran a cobrar el aumento los jubilados”.

En otro tramos de la entrevista, Gatica, expresó: “le planteamos a los compañeros jubilados que el trabajo legislativo está hecho como corresponde, y ellos quedaron conformes”.

