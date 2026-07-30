Continúa cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor, principal vínculo con Chile

Las intensas nevadas, el viento blanco y el riesgo de avalanchas mantienen inhabilitado el corredor internacional.

La situación ya afecta a unos 1.500 camiones de carga y genera complicaciones logísticas en toda la región cuyana, mientras las autoridades esperan una mejora de las condiciones meteorológicas para evaluar una eventual reapertura.

Osvaldo Valle, vocero de la Coordinación Operativa de Fronteras, habló con Hernán Mundo sobre la delicada situación que se vive en la provincia cuyana.

“Llevamos 16 días de temporal, en este momento la ruta 7 esta transitable hasta Puente del Inca y la gente de Vialidad Nacional logró llegar hasta Las Cuevas para ir despejando la ruta porque este vienes ingresará un sistema frontal que irá mejorando las condiciones”.