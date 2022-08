Contenido de Litigio, revista digital de periodismo judicial

“Esta semana tenemos una entrevista a la fiscal María Arechavala Viola de la Fiscalía Antidrogas 2 de Resistencia referida al narcomenudeo, un fuero especial del Chaco que se encarga de casos menores, polémica con sus dichos y afirmó que no se hacen causas contra los consumidores. Hay otra nota referida a una derivación de la causa FAPPO de publicidad oficial y a uno de los acusados Pablo Buttice quien en su momento fue absuelto y ahora el Superior Tribunal de Justicia del Chaco revoca esa decisión y ordenó que se efectúe un nuevo juicio, medida que fue apelada por sus defensores ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además seguimos el tema de la jueza Mercedes Riera que no quiere jubilarse y que fue avalada por una resolución que no fue publicada y avala el amparo que le permite hacerlo sin rendir el concurso que marca la ley”, dijo el periodista y co director de la publicación.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

AIRE DE MAÑANA

SILVIA VILLAVICENCIO-NÉSTOR GUEVARA-FERNANDA MOLFINO

LUNES A VIERNES – 9 A 12