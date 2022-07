Contenido de Litigio Revista de noticias judiciales

El director de la revista detalló el contenido de esta semana: “publicamos un proyecto que redactó un grupo de abogados, jueces y juezas sobre oralidad, arresto como último recurso y la justicia sobre pueblos indígenas que ya ingresó en la Cámara de Diputados, explicamos la importancia de un nuevo Código contravencional. También está el material que venimos trabajando desde hace tiempo referido a los jueces que no quieren jubilarse. Hay dos que están en condiciones de hacerlo pero que no iniciaron los trámites y son Rubén Arce y Antonio Martínez. Por su parte el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo también está en la misma situación y si bien anunció que cumplirá con la ley, hay quienes piensan que puede ser que se arrepienta. Otro tema publicado es una demanda por el impedimento de contacto que protagonizó el hijo de una jueza, que va a juicio, además hay causas cruzadas, son casos que suceden muchas veces pero que no tienen difusión”, dijo el periodista.

DESCARGAR

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

AIRE DE MAÑANA

SILVIA VILLAVICENCIO-NÉSTOR GUEVARA-FERNANDA MOLFINO

LUNES A VIERNES – 9 A 12