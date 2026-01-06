El economista y director de C y T Camilo Tiscornia en diálogo con el equipo de Creer o Reventar por Radio Nacional anticipó cuál fue el porcentaje de inflación en el último mes del año. Además opinó sobre los objetivos políticos alcanzados en el último tiempo por el gobierno y las reformas a las que apunta, y como las mismas pueden colaborar para un "crecimiento económico de la Argentina" en el tiempo.

"Se han hecho muchas cosas y se sigue trabajando para que la inflación baje. Hay un orden fiscal y monetario muy superior al que había con el gobierno anterior, aunque es difícil vaticinar cuándo llegará al 0 %" dijo.

El economista explicó que el panorama políticomejoró para el gobierno luego del resultado de las elecciones, y mencionó cuáles son las reformas que podrían ayudar para que esto se sostenga en el tiempo: "Contar con un presupuesto y que el mismo contemple el equilibrio fiscal es un cambio institucional muy importante; también es clave lo de la inocencia fiscal y la modernización laboral es otra de las cosas que ayudarán en este sentido".