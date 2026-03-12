ENTREVISTA A MARÍA VERÓNICA STIVANELLO

12/03/2026

Construir con tierra: la arquitecta que desafió lo aprendido en la universidad

La arquitecta María Verónica Stivanello construyó una vivienda de 140 metros cuadrados en un campo familiar situado entre Chajarí y Santa Ana, Entre Ríos, utilizando una técnica ancestral de bioconstrucción con tierra. El resultado es una vivienda que sorprende por sus paredes curvas, sus colores naturales y una estética orgánica que parece fundirse con el paisaje rural donde vive.

 

En diálogo con Segundo Round, la arquitecta remarcó que "el barro no arranca del piso; es decir, que tiene un zócalo aislante, de cemento. De ahí, hacia arriba, todas las paredes son de adobe".

Stivanello reconoció que "la casa la hizo para sus padres y para enfrentar la crisis climática. Es la forma de contrucción de menor impacto ambiental y la de mejores costos. A diferencia de lo que piensan muchos, es una técnica bastante empleada en esta zona".

El proceso de obra fue una labor de artesanía y docencia, ya que la arquitecta capacitó a los constructores locales en métodos ancestrales, logrando una estructura que combina la calidez de la tierra con la funcionalidad de una vivienda moderna.