Constanza Mazzina: “América Latina atraviesa una nueva etapa de polarización”

La doctora en Ciencia Política y directora de la Licenciatura en Ciencia Política de la UCEMA, Constanza Mazzina, analizó junto a Nico Yacoy por Radio Nacional los cambios políticos que atraviesa América Latina tras las recientes elecciones en la región.

Según explicó, el escenario actual es diferente al que se observó durante la última década porque ya no predominan sociedades fragmentadas sino fuertemente polarizadas.

“En una sociedad fragmentada se puede debatir y discutir ideas. En una sociedad polarizada ya no se está dispuesto a debatir y todo lo que dice el otro se rechaza automáticamente”, sostuvo.

Mazzina señaló que varios países de la región están experimentando un corrimiento político hacia la derecha, impulsado en gran medida por el desgaste de los gobiernos de izquierda que llegaron al poder en los últimos años.

“No hay Milei sin Alberto Fernández, no hay Kast sin Boric. Muchas veces los nuevos liderazgos aparecen como respuesta a las frustraciones que dejaron los gobiernos anteriores”, afirmó.

La especialista consideró que la inseguridad, la situación económica y el desencanto con las administraciones progresistas explican buena parte de los cambios electorales observados en países como Argentina, Chile, Colombia y Perú.

Además, sostuvo que existe un fuerte componente generacional detrás de estos procesos.

“Las nuevas generaciones ya no aceptan ciertas contradicciones ni las dobles varas que durante años fueron toleradas en la política”, explicó.

Durante la entrevista también destacó que la región atraviesa un momento de redefinición política, con gobiernos que enfrentan crecientes demandas sociales y electorados cada vez más exigentes.

“El mapa político de América Latina cambió muchísimo en los últimos años y sigue cambiando”, señaló.

Mazzina remarcó además la importancia de garantizar seguridad jurídica y estabilidad institucional para aprovechar las oportunidades que ofrece el contexto internacional.

“América Latina tiene enormes oportunidades, pero necesita generar confianza, respetar la propiedad privada y ofrecer reglas claras para atraer inversiones”, indicó.

Por último, advirtió sobre los riesgos de cuestionar los resultados electorales cuando no son favorables para determinados sectores políticos.

“La democracia no es solamente votar. También implica respetar las instituciones, las libertades y aceptar los resultados cuando la ciudadanía elige otro camino”, concluyó.