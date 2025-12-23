"Constantino tiene conocimiento de lo que pasa en San Lorenzo y ayuda que tenga experiencia en la gestión"

El ex vicepresidente de San Lorenzo de Almagro Julio Lopardo en diálogo con el equipo de Pasión Nacional opinó sobre la situación del club tras lo ocurrido con el ex presidente del Ciclón Marcelo Moretti. "Pareciera que termina un etapa, que yo consideraba debería haber sucedido meses atrás. Sucedió ahora y empezamos un momento de cambio", dijo.

"Moretti está convencido y explicar lo que él quiere no es fácil", opinó Lopardo. "Es un momento muy difícil, Sergio Constantino (elegido presidente transitorio) tiene un conocimiento de lo que pasa en el club, tuvo gestión y eso ayuda. Esperemos que pueda hacer lo suficiente para encaminar esto", agregó.

"Es un período corto para gobernar 5 meses, y no será fácil para las 20 personas que entren. Ójala lo hagan lo mejor posible", dijo Lopardo.