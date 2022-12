Consideró "alentador" el dato de inflación pero pidió estar "comprometidos"

El presidente Alberto Fernández llamó a construir un país "igualitario", donde los privilegiados "no sean los jueces, sino los niños, los trabajadores y los más necesitados". Fue durante la inauguración del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia "Pdte. Néstor Kirchner", en Formosa. Además, señaló que Argentina está "peleando con la inflación", celebró el dato que dio a conocer el Indec sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional que subió 4,9% en noviembre, aunque advirtió que "es una pelea que tenemos que seguir dando".

"Este año es una gran ocasión para que repensemos el país. Hemos empezado a transcurrir el año 40 de democracia. ¿Vivimos en una Argentina igual? No. Necesitamos una Argentina donde los privilegiados no sean los jueces, sino los niños, los trabajadores y los más necesitados", indicó Fernández, acompañado por el gobernador formoseño Gildo Insfrán.

Y recordó que "estamos en un mundo que ha superado una pandemia, estamos en tiempos difíciles, peleando día a día con la inflación, una pelea que tenemos que seguir dando".

"La guerra de Ucrania puso en crisis a todo el mundo, pero el mundo empezó a reclamar cosas que Argentina tiene en abundancia y puede proveer a todo el mundo. Gran parte está acá en el Norte: el litio, el cobre, hay producción agropecuaria y ganadera, la hidrovía", subrayó el mandatario.

En esa línea, señaló: "Tenemos que ponernos de acuerdo para diseñar una política para que el Norte deje de ser la periferia que quisieron convertir. Ese trabajo también tenemos que hacerlo con la Patagonia, que tiene también mucho de lo que el mundo reclama: gas, la posibilidad de producir hidrógeno verde, pesca de calidad y cantidad".

Y afirmó: "Argentina va a ser igual el día que el Norte y el Sur tengan las mismas posibilidades que un porteño".

Estuvieron también presentes durante el acto el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; el embajador de Argentina en Paraguay, Oscar Domingo Peppo, y el asesor presidencial Julio Vitobello.

Fernández destacó la inauguración del centro de salud "porque cuando vemos que la salud pública se expande, que puede llegar a todos y todas las argentinas, estamos haciendo lo que una vez (Juan Domingo) Perón nos ordenó: darle bienestar al pueblo".

El Centro Presidente Nestor Kirchner "permitirá garantizar a la población local el acceso universal a tratamientos de alta complejidad con la tecnología más avanzada del país", detalló un comunicado.

En ese sentido, el mandatario indicó que "están los que creemos en una Argentina donde el Estado debe estar presente para acercar servicios a los que necesitan y los que creen que cada uno debe correr su suerte y arreglarse como pueda".

"Nosotros creemos en una Argentina con Estado presente, que dé educación y salud a todos los argentinos", subrayó el jefe de Estado y afirmó que "Dios debe atender en todas partes".

Fernández también remarcó: "Soy el más federal de los porteños, es un enorme orgullo que el Norte de la patria tenga un sistema hospitalario como el que hay aquí. El federalismo no se declama, hay que hacerlo. Eso va a ocurrir el día que logremos que cada uno pueda crecer en el lugar donde nació, estudiar, desarrollarse, encontrar trabajo, hacer su familia, disfrutar y morirse feliz después de toda una vida donde nació".

Aseguró que "lo estamos logrando", y detalló que "el 95% del personal que trabaja en este centro son formoseños".

Además, reivindicó el valor de la democracia y apuntó: "Algunos andan diciendo que es un fracaso. No deben tener padres o amigos desaparecidos, torturados, exiliados. No deben saber lo que fue no tener democracia".

Y llamó a "hacer la mejor" democracia, "sin diferencia de partidos, animarnos a construir una estrategia que desarrolle de un modo igualitario".

"Nadie crece en una sociedad que no crece a la par de él. Estamos en el mismo barco, nadie se salva solo", añadió.

También participaron de la actividad el vicegobernador de Formosa, Eber Solis; el intendente de Formosa, Jorge Jofré; la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis; el embajador de Argentina en la República del Paraguay, Domingo Peppo; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa; y la administradora general del Hospital de Alta Complejidad Presidente Juan Domingo Perón de Formosa, Margarita Batista.

Durante el acto también se firmó una carta de intención entre el Ministerio de Educación de la Nación, la Universidad Tecnológica Nacional y el gobierno provincial para establecer las bases de trabajo conjunto con el fin de lograr la instalación de una facultad regional de la casa de altos estudios en Formosa.

La obra inaugurada, que estuvo paralizada durante el gobierno anterior, fue proyectada en el año 2014 por el Ministerio de Planificación Federal como parte del Plan Estratégico Territorial para el Desarrollo Productivo 2003-2015, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) y en convenio con la provincia de Formosa.

La apertura de este moderno edificio, ubicado en el predio del Hospital de Alta Complejidad (HAC), permite que las y los pacientes oncológicos no tengan que viajar hacia otras provincias, sufrir desarraigo, alejarse de sus familias e interrumpir sus rutinas laborales. En la actualidad ya se atienden en el establecimiento 100 pacientes bajo tratamiento contra el cáncer con radioterapia.

Forma parte del polo sanitario provincial, utiliza la tecnología más avanzada del país en el sector e incorpora en su servicio tanto el diagnóstico y la intervención sobre las afecciones tumorales como la atención para el bienestar psicológico y la calidad de vida para toda la comunidad, con o sin cobertura social.

