Consejos para tener fiestas de fin de año en paz y bajar los niveles de estrés

La época de fin de año es un momento especial, de recapitulaciones y de emociones, por lo que es sabido que muchas personas llegan acelerados y con altos niveles de estrés a esta etapa del año. El psicólogo especialista en familia y vínculos Alejandro Schujman en diálogo con el equipo de Creer o Reventar dio consejos en Radio Nacional para poder pasar bien las fiestas y saber frenar a tiempo.

"La gente en la calle está nerviosa, segasta más dinero del que se tiene y el nivel de estrés crece un montón. Dejemos cosas para el 2026 que no significa procastinar sino cuidarnos", dijo.

Schujman mencionó que en esta época "mucha gente no sabe cómo gestionar sus emociones" y las fiestas nos imponen "estar felices". "La navidad de Disney la pasa poca gente, hay que bajar las exigencias. Debemos gestionar los impulsos y saber que no hay emociones buenas o malas", agregó.