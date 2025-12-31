Consejos para descansar en las noches de calor

Facundo Nogueira, médico neuròlogo y jefe de laboratorio del sueño del Hospital de Clínicas, conversó con el equipo de Nunca es tarde sobre las complicaciones de pasar las noches con altas temperaturas.

"La temperatura ideal para descansar es de entre 20 y 25 grados, por debajo de eso, el cuerpo siente frio y por arriba también tiene complicaciones para descansar".

Ante las altas temperaturas el médico recomendó fundamentalmente hidratarse pero hacerlo durante el día y no inmediatamente antes de acostarse.

También recomendó cenar liviano y al menos 2 horas antes de acostarse ya que al acostarse el cuerpo baja su temperatura corporal y eso dificulta la digestión.

Finalmente a la hora de acostarse el médico aseguró que lo ideal es el uso de un equipo de Aire Acondicionado, pero de inmediato sugirió ser responsables con el uso de esos equipos y el cuidado del consumo eléctrico.