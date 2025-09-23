Consejos para cuidar la piel antes del verano

En diálogo con Fernanda Heras la dermocosmiatra Marcela Torres brindó recomendaciones para preparar la piel antes de la llegada del verano. Destacó que los cuidados deben mantenerse durante todo el año, con especial atención al sol, la hidratación y la alimentación. Habló del enfoque integrativo conocido como biohacking, que considera hábitos como el descanso, el consumo de azúcar y harinas, la exposición a pantallas y la actividad física. Aclaró que cada piel requiere un abordaje personalizado y que las manchas solares profundas se tratan en invierno. Además, remarcó la importancia de controlar los lunares periódicamente y de establecer rutinas básicas en casa para lograr resultados a largo plazo.