Entrevista a Adriana Giovannini

06/02/2026

Consejos esenciales que hay que tener en cuenta al momento de acampar

En el marco de una nueva edición de la Fiesta del Acampe en El Cóndor, Río Negro, crece el interés por el turismo al aire libre y por la experiencia de acampar de manera segura y organizada. El evento vuelve a poner en agenda la importancia de contar con el equipamiento adecuado y con conocimientos básicos para disfrutar de la naturaleza sin contratiempos.

 

Adriana Giovannini, cordobesa, campista y dueña de una casa de artículos de camping en la ciudad de Córdoba, dialogó con el equipo de Ramos generales y compartió recomendaciones clave para quienes se inician en el acampe o buscan optimizar su experiencia, especialmente en zonas costeras y de clima cambiante como la Patagonia. "Hay que averiguar bien a dónde se va a acampar, no es lo mismo ir a un camping que a una zona libre", subrayó.

Entre los elementos básicos, se destaca la elección de una carpa adecuada al entorno y a la cantidad de personas, con buena resistencia al viento y a la humedad. También resulta fundamental contar con una bolsa de dormir acorde a la temperatura del lugar, aislantes térmicos y una correcta fijación de la carpa para evitar inconvenientes ante cambios climáticos.

En cuanto a la organización, es importante llevar iluminación portátil, elementos de cocina simples y seguros, agua potable suficiente y ropa adecuada para distintas condiciones. Además, se recomienda informarse previamente sobre las normas del lugar, respetar el entorno natural y minimizar el impacto ambiental, priorizando prácticas de acampe responsable.

La Fiesta del Acampe se presenta así como una oportunidad para aprender, intercambiar experiencias y fomentar un turismo consciente, donde la planificación y el respeto por la naturaleza son claves para una buena experiencia.