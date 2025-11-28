Consejos a la hora de iniciar las compras electrónicas

El equipo de Viva la pepa conversó con Javier Bartaburu, gerente de operaciones de Fixy Logística a propósito del denominado Black Friday: ofertas, estafas y las famosas “mystery box” que en la mayoría de los casos no son lo que prometen.

El empresario aseguró que en el caso de las compras misteriosas “hay gente que hace las cosas bien y gente que no”.

Y recomendó siempre verificar la entidad del sitio de comercio electrónico en el que uno está comprando, los métodos de pago y otras cosas más visibles, por ejemplo, si el precio es muy bajo hay que desconfiar.

“Hay gente que compra una mystery box a 40 mil pesos pensando que va a recibir un I-Phone”.

“Estamos en un proceso de maduración del comercio electrónico” aseguró Bartaburu, quien aseguró que cada vez hay más opciones y mejoras en los sistemas de seguridad pero también se perfeccionan los medios para cometer delitos, por lo que recomendó extremar las medidas de seguridad.