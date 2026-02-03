Consagraron a la empanada tucumana como la mejor del mundo en un ranking internacional

Fue elegida como la mejor del mundo por un ranking internacional y se quedó con el primer puesto entre recetas de América, Europa y Asia por parte de la guía Taste Atlas, una de las guías gastronómicas más consultadas a nivel global, que destacó su equilibrio "entre tradición, técnica y sabor". Liliana Tapia, quien es campeona de la Fiesta Nacional de la Empanada Tucumana, habló con el equipo de Ramos Generales por Radio Nacional y contó los secretos de esta receta tan valorada en el mundo.

"Me gusta elaborar la empanada de mi provincia y que sea reconocida en todas partes. Es algo riquisimo, es la mejor del mundo", elogió. "Está hecha con carne de matambre, que se pone en un caldo por 45 minutos y queda bien tierno. Se corta a cuchillo y tiene cebolla en cabeza, de verdeo, huevo, comíno, pimentón, pimienta y un poco de ají. Son 13 repulgues", reveló. "La masa debe ser de harina 40, todo hecho en casa", agregó.

Por kilo de carne se deben calcular "200 gramos de cebolla", advirtió.

"El secreto de las empanadas tucumanas es que uno las hace con amor y trae recuerdos de la familia", contó Tapia.