Conocemos Ushuaia, la tierra del Fin del Mundo, su gastronomía y las experimentaciones para plantar viñedos

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, el destino nos lleva a la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Allí desembarcó la Bodega Rivera del Cuarzo, oriunda de Río Negro, propiedad del viticultor Felipe Menéndez, quien nos cuenta sobre las exploraciones y exploraciones para plantar viñedos que se iniciaron en la ciudad apodada como Fin del Mundo.

“Estamos buscando el límite sur. En el oficio del vino tenemos una fiebre que es encontrar lugares que nos permitan producir vinos muy ricos y eso nos mueve a viajar y conocer y abrir los ojos: Argentina está todavía por descubrirse”. “Somos de Tierra del Fuego desde 1875 que es cuando llega mi tatarabuelo. Somos patagónicos desde siempre, de las primeras familias que poblaron la Patagonia. Desde entonces, todas las generaciones de nuestra familia le han dedicado la vida a la región”.

“Hace 20 años que venimos caminando la Patagonia y hace mucho que traigo la idea que en esas costas del Canal de Beagle, un día íbamos a poner un viñedo y lo estamos haciendo, hay que tener cuidado con las cosas que uno sueña”, reflexionó.

Por otro lado, Comer, Beber y Viajar tuvo visitas especiales en el estudio de Radio Nacional: Ricardo Carra, dueño de ViaVia Buenos Aires, un hotel y bar ubicado en el barrio porteño de San Telmo y Ezequiel Swinnen, creador del emprendimiento Gaucho Verde.

“Éramos un hóstel, funcionábamos muy bien pero la modalidad de hospedaje fue cambiando y en la pandemia lo hicimos hotel”. Y San Telmo es el lugar elegido por los turistas”, explica Carra.

“La casona encierra mucho lo que es San Telmo. A nosotros nos encanta y velamos que cada detalle que se haga tiene que estar avalado en esa idea”.

“San Telmo es un lugar muy agradable para pasar el día en Buenos Aires”, indica Carra.

“Hospedamos mucha más gente del interior de la Argentina que del extranjero y eso está buenísimo”, coinciden.

ViaVia también tiene una gran gastronomía que corresponde a Gaucho Verde, emprendimiento asentado en Luján.

“Es el lugar donde producimos, son cinco hectáreas, la idea era demostrarme a mí mismo que se puede comer con lo que tenés en tu casa”, explica Ezequiel.