Conocemos El Calafate y “la aventura de caminar sobre un glaciar”

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, el destino es El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, y en ese recorrido, la estrella es el Glaciar Perito Moreno.

Comer, beber y viajar dialogó con Paula Pera, Licenciada en Turismo y guía de montaña, coordinadora del sector base Glaciar Perito Moreno de Hielo&Aventura.

“La aventura de caminar sobre un glaciar, conocerlo por dentro, explorarlo es una de las experiencias únicas que se pueden vivir”. “Nuestra profesión como guía de montaña requiere una previa capacitación y motivación, una pasión por ir a la montaña e ir aprendiendo cuestiones técnicas de transitar en ese terreno, además de la parte formativa para atender a los turistas”.

También, Carolina y Érika conversaron con Julieta Saita, secretaria de Turismo de El Calafate sobre los atractivos que ofrece la ciudad y sus alrededores.

“Estamos en un área donde tenemos muchos recursos turísticos alrededor, una diversidad de actividades y excursiones muy amplias”.

Por otro lado, dialogaron sobre los sabores identitarios de la ciudad con la cocinera Alejandra Repetto, propietaria del restaurante El Alambique.