Conocemos El Calafate y “la aventura de caminar sobre un glaciar”

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.
En esta oportunidad, el destino es El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, y en ese recorrido, la estrella es el Glaciar Perito Moreno.
Comer, beber y viajar dialogó con Paula Pera, Licenciada en Turismo y guía de montaña, coordinadora del sector base Glaciar Perito Moreno de Hielo&Aventura.
“La aventura de caminar sobre un glaciar, conocerlo por dentro, explorarlo es una de las experiencias únicas que se pueden vivir”.
“Nuestra profesión como guía de montaña requiere una previa capacitación y motivación, una pasión por ir a la montaña e ir aprendiendo cuestiones técnicas de transitar en ese terreno, además de la parte formativa para atender a los turistas”.
También, Carolina y Érika conversaron con Julieta Saita, secretaria de Turismo de El Calafate sobre los atractivos que ofrece la ciudad y sus alrededores.
“Estamos en un área donde tenemos muchos recursos turísticos alrededor, una diversidad de actividades y excursiones muy amplias”.
Por otro lado, dialogaron sobre los sabores identitarios de la ciudad con la cocinera Alejandra Repetto, propietaria del restaurante El Alambique.
“Ya llevamos varios años con este proyecto, más de un 80 por ciento de los restaurantes tienen carne de guanaco en sus cartas que no sólo la consume el turista sino la gente local”.
Etiquetas: Alejandra Repetto, El Calafate, El Chaltén, Glaciar Perito Moreno, Julieta Saita, Paula Pera, Santa Cruz