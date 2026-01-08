Conocemos Colonia Carlos Pellegrini, principal acceso a los Esteros del Iberá en Corrientes

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, el destino elegido de nuestro país fusiona naturaleza, tradición y biodiversidad y se trata de los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes.

Colonia Carlos Pellegrino es una de las vías de acceso, uno de los humedales más relevantes de Sudamérica y ha sido reconocido como uno de los pueblos más pintorescos de la Argentina y turísticos del mundo.

Por ello, dialogaron con Federico Fernández, propietario y guía del Rancho Los Piris, que hace excursiones en los Esteros del Iberá y destacó lo positivo de este reconocimiento.

“Estamos en Concepción del Yaguareté Cora, estamos a 180 km de la capital correntina, se ofrecen distintas actividades y también tiene buen acceso al Parque”, indicó.

“Ofrecemos excursiones de dos horas en canoa y a caballo, también lancha y kayak así como el paso a nado”, entre la gran variedad de propuestas.

“La mejor época es otoño-primavera porque ahora ya hace mucho calor”, explicó.

En Comer, beber y viajar también conversaron con la chef Justine Devroe que junto a Bruno Carosella tienen un restorán que se llama Funga, en el barrio porteño de Colegiales, donde combinan comida vegetariana con hongos como protagonistas.

“Esta comida no es tan conocida pero cada vez más la gente se anima”, a probarla, dijo al dar precisiones sobre los platos que ofrecen y cómo combinan los hongos en su carta.

Sobre el origen del proyecto que “nació por accidente”, planteó que darle ese protagonismo a los hongos “es un desafío” pero que “la idea es que sea un incentivo para crear cosas nuevas”.