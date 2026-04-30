Conocemos al primer cantante argentino de cumbia argentino hecho con IA

Detrás de este proyecto está Golsong, sello discográfico y Rastry, productor musical ganador de tres Premios Gardel y con más de 25 años de trayectoria en la música popular argentina. Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con este cantante que está presentando “Desalójame el alma”.

“Es una canción que nació desde la emoción, que te hace mover y te deja pensando un poquito”, admitió sobre su tema.

“La cumbia es el idioma del cuerpo, te deja decir verdades sin ponerte solemne".

Para Rastry, "Kode sólo quiere cantar, lo que importa es cómo canta" y no es un intento de reemplazar al artista humano, sino de explorar la tecnología como un complemento para la creatividad.

"Es una etapa muy bisagra, yo ya no le tengo miedo a la IA".

Durante más de un año trabajó en el entrenamiento de un modelo propio para que KODE y otras voces en desarrollo incorporaran técnicas fundamentales que definen a un cantante, como la afinación, la respiración, la dicción y, sobre todo, la intención y la interpretación vocal.

Se trata de una voz creada desde cero, con un timbre propio, pensada para interpretar canciones con la sensibilidad y el gusto que exige la cumbia argentina.

Kode escucha, procesa y responde en tiempo real. No hay respuestas pregrabadas ni guiones armados, es el artista en su máxima expresión en vivo dice el gestor de este proyecto, Rastry.