Conmoción por la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: el rol del Poder Judicial

La muerte de Ángel, el nene de 4 años en Comodoro Rivadavia, ocurrió el domingo 5 abril y lo que en un primer momento fue presentado como un paro cardiorrespiratorio empezó a ser revisado tras las primeras pericias, que detectaron lesiones internas y abrieron dudas sobre las causas reales del fallecimiento.

La familia paterna del menor denunció apuntó directamente contra la madre y cuestionó la orden de revinculación. La investigación quedó en manos de la Justicia, que ordenó una serie de medidas para reconstruir qué ocurrió en las horas previas.

Paula Watcher, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round y, tras señalar que hay "una disputa parental", cuestionó al sistema de Justicia "frente a dos adultos que no se pueden poner de acuerdo".

"El Estado tiene la responsabilidad de velar por la protección y la integridad de los chicos. En medio de una disputa parental es fundamental el rol del Estado garantizando la protección del chico. Acá quien interviene es el Poder Judicial, el Juzgado de Familia es quien tiene que determinar lo que pide un padre u otro", subrayó.

En ese marco, sostuvo que "es importante el tratamiento que se le da a los chicos" y recalcó que "los intereses de un adulto no pueden ir por encima del interés del niño ni de su protección". "El interés superior del niño es donde él está más seguro", agregó.

Watcher manifestó que "si hay una revinculación, ese vínculo se tiene que recuperar paulatinamente, donde el foco debe estar puesto en si el niño está bien. Ahí es el Poder Judicial, con su equipo interdisciplinario en articulación con los equipos de niñez, que tiene que estar viendo la singularidad de cada caso y determinar si están dadas las condiciones para esta revinculación".

Además, expresó que "hay que respetar los tiempos del niño" y recordó que "cualquier revinculación no puede afectar el equilibrio del niño".