Conmoción en Mendoza: destacan que el accionar coordinado evitó un desenlace trágico

Continúa la conmoción en la localidad mendocina de La Paz, luego de que una alumna de 14 años ingresara ayer armada al colegio Marcelino Blanco, efectuara disparos al aire y se atrincherara durante varias horas hasta ser reducida por la Policía.

Fernando Ubieta, intendente de La Paz, señaló en Creer o reventar que "es una situación compleja que claramente no es común" y expresó: "Nos deja un alerta amarilla / roja de que tenemos que redoblar los esfuerzos para trabajar con los adolescentes, es una situación que se fue de las manos".

En ese marco, Ubieta destacó "el accionar impecable de la Policía de Mendoza" y resaltó que "no hay que lamentar víctimas fatales".

En tanto, el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Salazar, reflexionó sobre este caso junto al equipo de Creer o reventar y manifestó: "Institucionalmente han funcionado los protocolos y todos los organismos que tenían que actuar".

Además, adelantó que el viernes habrá una jornada de reflexión para trabajar este tema con la comunidad educativa y todos los gabinetes.

Por último, tras destacar el buen rendimiento académico y la buena conducta de la adolescente, confirmó que hasta la semana pasada no se tiene registros de antecedentes oficiales de bullying en su ficha escolar.