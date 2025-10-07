Conmoción en Entre Ríos ante el hallazgo del cuerpo de Daiana Magalí Mendieta

La joven de 22 años estaba desaparecida desde el viernes cuando avisó a sus padres que saldría a realizar "un mandado". Hoy la policía provincial encontró su cuerpo oculto dentro de un aljibe en las inmediaciones de la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el periodista quien aportó detalles del caso.

"Estamos esperando por la palabra de la fiscal o del jefe de Policía porque prometieron que iban a hablar".

Se encuentra detenido como principal sospechoso un hombre de 55 años, aunque por el momento se lo acusa por resistirse a un procedimiento policial cuando todavía se buscaba a la víctima pero a quien se llega por encontrarse su número de celular entre las últimas conversaciones de WhatsApp de Daiana.

La joven tomó prestado el auto familiar, un Corsa Classic, que dos días después fue encontrado por la policía local, abandonado en una calle de tierra, con las llaves puestas, y ningún signo de forcejeo.

Desde el momento de la denuncia se hicieron rastrillajes y búsquedas intensas por los extensos campos paralelos a la Ruta Nacional 12.

Incluso se ordenó el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y pericias sobre teléfonos y vehículos.

La investigación es coordinada por los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala.