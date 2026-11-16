Conmoción en Chascomús: comisario mató de un disparo a un sargento durante un operativo policial

El hecho ocurrió inmediatamente después de la detención de cuatro sospechosos de robo. La víctima es Federico Colarusso, numerario del Destacamento Vial de Lezama. El alto mando fue separado de sus funciones y quedó imputado por homicidio culposo. El periodista de Chascomús Tony Peralta dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional dio detalles sobre el caso. La víctima se llamaba Federico Colarusso y tenía 33 años.

"Es confuso el episodio que ocurrió. Estaban siguiendo a 4 delincuentes que había robado en Alejandro Korn (partido de San Vicente) y lo fueron siguiendo con distintos destacamentos policiales hasta Chascomús. Cuando se pudo reducir a los ladrones en Lomas Altas, se produjo el hecho, que no se termina de aclarar", mencionó.

Peralta dijo que un sargento de la policía bonaerense que vivía en Ranchos, junto a su pareja e hijo, recibe un disparo en el pecho y muere. "Hubo todo tipo de especulaciones pero se pudo saber que el disparo provino de un arma reglamentaria. Y que era de un sub comisario que estaba desde hace pocos días al frente de la estación de policía comunal", agregó.

"Pareciera que fue algo accidental y ahora es la Justicia que tiene que decidirlo. Se imputó de "homicidio culposo" al responsable inmediatamente. "Aunque nunca estuvo detenido", agregó.