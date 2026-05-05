“Congelar desalojos es lo peor para resolver el problema habitacional”

El analista económico Gustavo “Lacha” Lázzari advirtió sobre los efectos negativos de ciertas políticas vinculadas a la vivienda y analizó el contexto económico actual en diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round en Radio Nacional.

Lázzari fue contundente al cuestionar medidas como la suspensión de desalojos y explicó que este tipo de decisiones generan un fuerte desincentivo a la construcción para alquiler, al aumentar la incertidumbre de los propietarios.

En ese sentido, remarcó que la carga impositiva es otro de los factores centrales: señaló que “el 60% del costo de una vivienda nueva son impuestos”, lo que desalienta la inversión y profundiza el déficit habitacional.

El economista también se refirió al momento económico actual y planteó que la Argentina atraviesa una etapa de transición.

“Nadie niega el rumbo ni el punto de llegada, pero la transición tiene costos”, afirmó, y graficó que, aunque existe expectativa por el modelo económico, también aparecen tensiones propias del proceso.

Según explicó, algunos de esos costos son inevitables, pero otros pueden amortiguarse con políticas públicas específicas, como una reducción de la carga impositiva o mejoras en el acceso al crédito.

Por último, Lázzari advirtió sobre la importancia de evitar que sectores o personas queden rezagados en este proceso.

Consideró clave acompañar la transición sin caer en medidas discrecionales, pero atendiendo problemas concretos que podrían resolverse para facilitar el camino hacia una economía más abierta y competitiva.