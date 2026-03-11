Conflicto en Medio Oriente: el nuevo escenario energético y las oportunidades para Argentina

Las tensiones en Medio Oriente volvieron a poner en primer plano el debate sobre el futuro del mercado energético mundial, en un contexto marcado por la importancia estratégica de rutas clave para el transporte de petróleo como el estrecho de Ormuz.

El geólogo, abogado y profesor de Derecho de los Recursos Naturales Favio Casarin dialogó con el equipo de Primer round y analizó el nuevo escenario energético internacional, al considerar que el conflicto en la región puede acelerar procesos vinculados al desarrollo de recursos como los de Vaca Muerta en Argentina.

"Hay un cambio en el tablero energético mundial. Lo importante no es solo el precio, sino que estamos hablando de una probable escases que ocurra. El 20% del consumo del petróleo mundial sale del estrecho de Ormuz. Hay países que están sufriendo esto más, como los europeos, que son importadores netos de combustible. En Argentina afortunadamente eso no sucede, ya que afortunadamente en este momento el país está exportando petróleo y gas y las perspectivas son seguir creciendo", explicó.

El estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más importantes para el comercio global de petróleo, ya que por esa vía transita una parte significativa de las exportaciones de crudo provenientes del Golfo Pérsico hacia distintos mercados internacionales.

Cualquier tensión militar o interrupción en esa zona genera preocupación en los mercados energéticos, ya que puede afectar el suministro global y provocar subas en el precio del petróleo.

En ese contexto, analistas del sector energético consideran que la situación internacional también abre oportunidades para países productores que buscan ampliar su presencia en el mercado global, entre ellos Argentina con el desarrollo de los recursos no convencionales de Vaca Muerta.