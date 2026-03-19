Conflicto en Medio Oriente: Dubai bajo fuego

La situación en Dubái es de alta tensión tras una serie de ataques directos con drones y misiles que han impactado en infraestructura clave. El incidente más crítico ocurrió cuando un dron impactó un tanque de combustible cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), provocando un gran incendio y la suspensión temporal de vuelos por parte de aerolíneas como Emirates.

Por este tema, el licenciado en comunicaciòn social, periodista y escritor argentino que vive en Dubai, Lucas Kaufmann, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "se está viviendo con miedo. Estamos todo el tiempo en alerta. Por el momento no tenemos un panorama claro".

Kaufmann, además, agregó que "vive su primera experiencia bélica. Jamás pensé que iba a vivir algo así. Hace tres semanas tuvimos las primeras alertas y lo primero que pensé era que se trataba de una película de ciencia ficción".

Los últimos bombardeos en Dubai se suman a impactos previos como el que ocurrió en el Centro Financiero (DIFC) y el hotel Burj Al Arab, donde restos de drones interceptados causaron incendios limitados y evacuaciones preventivas en zonas de alto perfil turístico y económico.